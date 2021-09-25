Президент Володимир Зеленський висловив переконання, що найближчим часом антикорупційні органи України відновлять свою роботу, а реалізація судової реформи прискориться.
Дивися повний текст Зеленський анонсував прискорення судової реформи.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 жов, 2021 16:06
Зеленський анонсував прискорення судової реформи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський анонсував прискорення судової реформи.
Зараз переглядають цей форум: simku01 і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|