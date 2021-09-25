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Зеленський анонсував
прискорення судової реформи

Зеленський анонсував прискорення судової реформи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 16:06

Зеленський анонсував прискорення судової реформи

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський висловив переконання, що найближчим часом антикорупційні органи України відновлять свою роботу, а реалізація судової реформи прискориться.

Дивися повний текст Зеленський анонсував прискорення судової реформи.
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