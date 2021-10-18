Максимальна виплата може зрости до 150 тисяч гривень.
Дивися повний текст Від 50 до 150 тисяч гривень: ВР пропонує підвищити виплати при народженні дитини.
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Додано: Вів 19 жов, 2021 17:56
Від 50 до 150 тисяч гривень: ВР пропонує підвищити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Від 50 до 150 тисяч гривень: ВР пропонує підвищити виплати при народженні дитини.
Додано: Вів 19 жов, 2021 17:56
При злочиной власти роддомы были забиты а при "демократах" палаты практически пустые,какой никакой а индикатор сегодняшних реалий...
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