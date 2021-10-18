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Від 50 до 150 тисяч гривень:
ВР пропонує підвищити...

Від 50 до 150 тисяч гривень: ВР пропонує підвищити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 17:56

Від 50 до 150 тисяч гривень: ВР пропонує підвищити...

Пропонуємо до обговорення:
Максимальна виплата може зрости до 150 тисяч гривень.

Дивися повний текст Від 50 до 150 тисяч гривень: ВР пропонує підвищити виплати при народженні дитини.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 17:56

При злочиной власти роддомы были забиты а при "демократах" палаты практически пустые,какой никакой а индикатор сегодняшних реалий...
livs375
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