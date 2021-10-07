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Мін'юст озвучив перспективи
суду щодо боргу Януковича

Мін'юст озвучив перспективи суду щодо боргу Януковича
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 18:17

Мін'юст озвучив перспективи суду щодо боргу Януковича

Пропонуємо до обговорення:
Доля так званого боргу Януковича перед Росією в 3 млрд доларів може вирішитися вже цьогоріч.

Дивися повний текст Мін'юст озвучив перспективи суду щодо боргу Януковича.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 18:17

Не понятно с какой кстати государственные евробонды размещённые по всем законам на Ирландской фондовой бирже наши политики называют долгом Януковича или взяткой овощу?Если есть факты воровства этих средств то предоставьте данные в Лондонском суде и будет вам счастье как с Газпромом))
livs375
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Модератори: Ірина_, Модератор

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