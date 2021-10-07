Доля так званого боргу Януковича перед Росією в 3 млрд доларів може вирішитися вже цьогоріч.
Дивися повний текст Мін'юст озвучив перспективи суду щодо боргу Януковича.
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Додано: Вів 19 жов, 2021 18:17
Мін'юст озвучив перспективи суду щодо боргу Януковича
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мін'юст озвучив перспективи суду щодо боргу Януковича.
Додано: Вів 19 жов, 2021 18:17
Не понятно с какой кстати государственные евробонды размещённые по всем законам на Ирландской фондовой бирже наши политики называют долгом Януковича или взяткой овощу?Если есть факты воровства этих средств то предоставьте данные в Лондонском суде и будет вам счастье как с Газпромом))
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