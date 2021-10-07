У вас є $50 000. Купити житло чи інвестувати?

Додано: Чет 21 жов, 2021 10:30

Investor_K написав: Sergius написав: Таксист, помічник головного бухгалтера, конструктор меблів, автослюсар, зварювальник, водій вантажівки - отримують 1к доларів на місяць. 50к - це 5 років роботи. Таксист, помічник головного бухгалтера, конструктор меблів, автослюсар, зварювальник, водій вантажівки - отримують 1к доларів на місяць. 50к - це 5 років роботи.



Вот кто надул пузырь на КРЖН! Вот кто надул пузырь на КРЖН!

Да какой там пузырь, мочевой? Я сейчас у папы в гостях в городе своего детства, обл центр 300 км от Киева, квартиры по 5 копеек здесь и продаются годами, соседка работает в пединституте говорит сокращают факультеты потому что нет студентов по 3-5 человек в группах. Когда я учился было по 25. Её тоже скоро сократят.Все кто может спасаются бегством в большие города или закордон, туда где работа, кому на что денег хватает.После ковида началась новая волна миграции. Так что объяснение почему Киев дорожает у меня лично есть, и омерика не при чем.