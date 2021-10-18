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Україна готується почати імпорт газу з Румунії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 20 жов, 2021 10:29
Пропонуємо до обговорення:
Як повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України", про це сказав голова правління Юрій Вітренко.
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Додано: Сер 20 жов, 2021 11:27
Может быть уже сразу из сп2, реверс виртуальный же.
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