RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна готується почати
імпорт газу з Румунії

Україна готується почати імпорт газу з Румунії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 10:29

Україна готується почати імпорт газу з Румунії

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України", про це сказав голова правління Юрій Вітренко.

Дивися повний текст Україна готується почати імпорт газу з Румунії.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95866
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 11:27

Может быть уже сразу из сп2, реверс виртуальный же.
yegres
 
Повідомлень: 149
З нами з: 04.03.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Марченко пояснив, на що Україна витратить 700 мільйонів...
R2 » Сер 20 жов, 2021 09:53
2 102
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 жов, 2021 11:07
Angelo77
«Первинка» готується до локдауну: що буде зі здачею будинків
R2 » Пон 18 жов, 2021 22:07
9 709
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 жов, 2021 15:52
p_a_l
Зеленський: В Україні достатньо газу за нормальними цінами
R2 » Пон 18 жов, 2021 09:22
2 167
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 жов, 2021 17:13
mvi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.