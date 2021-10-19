НАК "Нафтогаз України" ставить перед собою завдання збільшити видобуток природного газу в найближчі десять років в 1,8 рази, до 24 млрд куб. м.
Дивися повний текст «Нафтогаз» планує за 10 років збільшити видобуток газу майже вдвічі.
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Додано: Чет 21 жов, 2021 07:05
«Нафтогаз» планує за 10 років збільшити видобуток газу...
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Дивися повний текст «Нафтогаз» планує за 10 років збільшити видобуток газу майже вдвічі.
Додано: Чет 21 жов, 2021 07:05
Для нарощування видобутку треба значні інвестиції у розвідку та добич. А Зезидент та Вітренко грабують Нафтогаз.
Додано: Чет 21 жов, 2021 08:52
Я верю друзья что миллиарды кубов, помчат нас вперед от трубы до трубы...
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