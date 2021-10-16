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Дивися повний текст Сьогодні набрали чинності нові правила міжрегіональних перевезень: що варто знати.
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Додано: Чет 21 жов, 2021 07:15
Сьогодні набрали чинності нові правила міжрегіональних...
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Дивися повний текст Сьогодні набрали чинності нові правила міжрегіональних перевезень: що варто знати.
Додано: Чет 21 жов, 2021 08:35
Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:00
Что они сделали-самый лучший имуннитет,когда человек переболел ковидом.Нет,справка не предусмотрена.Бизнес на вакцинации будет продолжен...
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