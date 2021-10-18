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Facebook планує ребрендинг
компанії під новою назвою

Facebook планує ребрендинг компанії під новою назвою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 08:12

Facebook планує ребрендинг компанії під новою назвою

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Facebook, якій належить однойменна соціальна мережа, а також Instagram і WhatsApp, найближчим часом може змінити назву.

Дивися повний текст Facebook планує ребрендинг компанії під новою назвою.
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 08:13

Концепт "метавселенная". Больше на планете нищих и рабов занятся нечем.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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