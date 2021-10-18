Компанія Facebook, якій належить однойменна соціальна мережа, а також Instagram і WhatsApp, найближчим часом може змінити назву.
Дивися повний текст Facebook планує ребрендинг компанії під новою назвою.
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Додано: Чет 21 жов, 2021 08:12
Facebook планує ребрендинг компанії під новою назвою
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Facebook планує ребрендинг компанії під новою назвою.
Додано: Чет 21 жов, 2021 08:13
Концепт "метавселенная". Больше на планете нищих и рабов занятся нечем.
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