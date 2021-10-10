У Києві підвищать вартість проїзду в громадському транспорті

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 21 жов, 2021 14:00
Не повинно бути безкоштовного проЇзду для 18+, всі хто їдуть - платять.
Додано: Чет 21 жов, 2021 15:12
Re: У Києві підвищать вартість проїзду в громадському трансп
З тексту я щось так і не зрозумів, що у них подорожало, що треба піднімати проїзд?
Додано: Чет 21 жов, 2021 15:18
заранее )
каждый раз, при любом подорожании проезда, запрете евроблях на финансовом форуме подымается хейт.
уровень, однако.
Я бы еще понял, если бы требовали отмены налога на депозиты, недвигу, дорогие тачки.
но проезд, блд!
странно, что молчат про сигареты
Додано: Чет 21 жов, 2021 15:26
Ну как какие "финансисты", такие и проблемы
Додано: Чет 21 жов, 2021 15:27
Re: У Києві підвищать вартість проїзду в громадському трансп
Звернув увагу на цю фразу-"Сьогодні ж, коли місто вжило заходів, щоб не підвищувати тариф на теплоносій для населення, а компенсувати різницю за рахунок місцевого бюджету" Але ж ні газ ні електрика для цієї категорії не дорожчали, куди пішли бюджетні кошти?
Додано: П'ят 22 жов, 2021 08:05
Читаешь и диву даешься... Во всех городах подняли тариф, а в Киеве нет... Вот к примеру в Николаеве более двух лет был проезд 4-5 грн, а после этого упомянутого подорожания = 7. Уси брешуть... Вместо того, чтобы навести порядок во всем, в расписании, интервалах движения, не гонять транспорт пустым с надписью "В депо" или вообще без надписи. Была в Одессе и позавидовала одесситам, интервал в движении троллейбусов 3-5 минут, в зависимости от направления. И они выдерживают этот интервал. У нас же 15-20 минут и то не дождешься и то такое впечатление, что общественный городской транспорт нам делает огромное одолжение, если тебе посчастливится все-таки в него попасть
Додано: П'ят 22 жов, 2021 09:35
А чому цей Паровозник і департамент КМДА, яким він завідує вже скільки років, нічого не робить для того, щоб все ж таки змусити приватних перевізників встановити валідатори і працювати тільки з валідаторами. Це ж скільки грошенят проходить повз київську скарбницю, наповнюючи кишені, наближених до керманичів адміністрації бізнесменів. З іншої сторони, відмова від готівки значно зменшить контакт пасажирів між собою. Адже не потрібно буде передавати і отримувати старі забруднені гривні. Це значною мірою посприяє зменшенню розповсюдження коронавірусної інфекції. Пора б уже в цьому питанні Паровозникам і "власть применить", а якщо не хочуть,- замінити їх на тих, хто буде працювати на місто та його мешканців.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 10:05
З липня 2018 року вартість проїзду в комунальному транспорті Києва становить 8грн. Планують підняти до 12 грн. В Миколаєві вартість проїзду в комунальному транспорті з жовтня 2019р. становила 5грн., з червня 2021р.-6грн. Проаналізуйте і відчуйте різницю. Хочете київських тарифів на проїзд в миколаївських тролейбусах? Зверніться в місцеву адміністрацію. Такі Ваші побажання виконають з радістю і в найкоротші строки
Додано: П'ят 22 жов, 2021 10:16
Re: У Києві підвищать вартість проїзду в громадському трансп
Ну нечего кличка скоро подвинут, и он заплатит за такую работу, не хочет пацан по нормальному
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