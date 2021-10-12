З 22 жовтня на автомобільних дорогах України запрацювали ще 17 приладів фіксації правопорушень.
Дивися повний текст У чотирьох областях з'явилися ще 17 камер автофіксації.
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 10:28
У чотирьох областях з'явилися ще 17 камер автофіксації
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У чотирьох областях з'явилися ще 17 камер автофіксації.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 10:28
Пора ставить антирадар ездить становится просто невозможно ,особенно когда через каждый км населённый пункт правда там проживают 3 пенсионера и увидеть их можно когда появляется почтальон,но ехать нужно 50..достали уже упыри...
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