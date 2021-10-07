20 жовтня суд відмовив компанії, яка намагалася отримати у власність п'ять будівель на території заводу "Більшовик", у перегляді справи через нові обставини.
Дивися повний текст Фонд держмайна виграв справу про контроль над заводом «Більшовик».
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 12:36
Фонд держмайна виграв справу про контроль над заводом...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Фонд держмайна виграв справу про контроль над заводом «Більшовик».
Додано: П'ят 22 жов, 2021 12:36
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