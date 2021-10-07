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Фонд держмайна виграв справу
про контроль над заводом...

Фонд держмайна виграв справу про контроль над заводом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 12:36

Фонд держмайна виграв справу про контроль над заводом...

Пропонуємо до обговорення:
20 жовтня суд відмовив компанії, яка намагалася отримати у власність п'ять будівель на території заводу "Більшовик", у перегляді справи через нові обставини.

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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 12:36

КОГДА У ОЛИГАРХОВ НАЦИОНАЛИЗИРУЮТ НАГРАБЛЕННОЕ: ОБЛГАЗЫ В ФИРТАША, КОНДИТЕРСКИЕ ФАБРИКИ У ПОРОШЕНКО, НАШИ ГАЗОВЫЕ СКВАЖИНЫ У ОЛИГАРХОВ АХМЕТОВА, ПИНЧУКА, КОЛОМОЙСКОГО, ФУКСА, АВАКОВА, НОВИНСКОГО, БОЙКО И Т.Д.?
shaman_alex_69
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