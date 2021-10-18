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«Втратимо країну»: Гетманцев
закликав українців...

«Втратимо країну»: Гетманцев закликав українців...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 13:15

«Втратимо країну»: Гетманцев закликав українців...

Пропонуємо до обговорення:
Гетманцев розповів про принципи цього законопроекту.

Дивися повний текст «Втратимо країну»: Гетманцев закликав українців працювати «по-білому».
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 13:15

Пусть Гетьманцев это своему преЗеденту расскажет. Нам говорят что офшоры и не платить налоги это ок, так все делают.
kdevil
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 13:27

  kdevil написав:Пусть Гетьманцев это своему преЗеденту расскажет. Нам говорят что офшоры и не платить налоги это ок, так все делают.

Верно, они ее потяряют, когда выберут других, а эти станут "папырэдныкамы".
Guineapig
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 13:30

  kdevil написав:Пусть Гетьманцев это своему преЗеденту расскажет. Нам говорят что офшоры и не платить налоги это ок, так все делают.

"Для своих - все, остальным - закон" (с)
Фразу приписывают фюреру итальянского фашизма Муссолини. Но сам принцип намного древнее, им руководствуются все диктаторы.
akido
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 13:39

Т.е. можно ограбить банк, заплатить 5%, и спать спокойно. Или сначала заплатить 5%, и спокойно грабить банк?
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 13:45

Організована злочинна група в законі - гетьманцев і к. Штурмові групи - податкова. Ціль - знищення українців в угоду озг гетьманцева, зеленського і к. При цьому к гетьманцева не виникає питань щодо походження заднкларованого готівкового кешу - власного, у дерутатів і міністрів та всіх друзів слуг народу.
ovsivolo
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 13:55

  zloy_ukr написав:Т.е. можно ограбить банк, заплатить 5%, и спать спокойно. Или сначала заплатить 5%, и спокойно грабить банк?
Ограбив банк на тысячу вы сядете с конфискацией, а ограбив страну на миллиард оплатите 5%, и будете спать спокойно, почувствуйте разницу. И это не сказка, а реальность текущей украинской жизни :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 13:57

  ovsivolo написав:Організована злочинна група в законі - гетьманцев і к. Штурмові групи - податкова. Ціль - знищення українців в угоду озг гетьманцева, зеленського і к. При цьому к гетьманцева не виникає питань щодо походження заднкларованого готівкового кешу - власного, у дерутатів і міністрів та всіх друзів слуг народу.

" Они живут на другой планете ... " ( "Кин-дза-дза" ).
volk-1970
 
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Из серии крокодильи слезы.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 14:13

Пока не будет нормальной борьбы с коррупцией и контроля расходов, все эти призывы пустой трёп.
А то каждый чинуша и его окружение живут в десятки раз круче ем позволяет официальный доход.
alex_dvornichenko
 
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