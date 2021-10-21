У вересні вартість лікування одного пацієнта з COVID-19 обходилася бюджету в середньому в 22 тис. грн.
Дивися повний текст Вартість лікування одного пацієнта з COVID-19 – міністр.
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:02
Вартість лікування одного пацієнта з COVID-19 – міністр
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Дивися повний текст Вартість лікування одного пацієнта з COVID-19 – міністр.
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