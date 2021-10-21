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Вартість лікування одного пацієнта з COVID-19 – міністр
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:02
Пропонуємо до обговорення:
У вересні вартість лікування одного пацієнта з COVID-19 обходилася бюджету в середньому в 22 тис. грн.
Дивися повний текст Вартість лікування одного пацієнта з COVID-19 – міністр
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:02
Больным лечение в больнице обходится в разы дороже
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