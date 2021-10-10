Українські заробітчани, які раніше віддавали перевагу найближчому сусіду Польщі, отримали шанс на значно більші заробітки.
Дивися повний текст Українські заробітчани отримуватимуть у Німеччині до 100 тис. грн на місяць: хто затребуваний.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 23 жов, 2021 08:35
Українські заробітчани отримуватимуть у Німеччині до 100...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українські заробітчани отримуватимуть у Німеччині до 100 тис. грн на місяць: хто затребуваний.
Додано: Суб 23 жов, 2021 08:35
Прямо у вакансію вписали умову, яку неможливо виконати :)
Додано: Нед 24 жов, 2021 08:22
И забыли добавить...Это сумма ГРЯЗНЫМИ. На руки 2.5....в лучшем случае.При том,что если захочешь экономить,то прийдется кушать пищу с "нижней полки" и проживать в "КОМНАТЕ в СОСТАВЕ БРИГАДЫ"....Об остальном нет смысла и говорить...имею ввиду отношение к нашему брату со стороны местной "аристократии".
Додано: Нед 24 жов, 2021 09:17
Re: Українські заробітчани отримуватимуть у Німеччині до 100
Так и в Украине все до 100 000 грн получают, даже безработные. 0 грн - это тоже до.
|