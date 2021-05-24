Вже наступного четверга наш черговий випуск присвячений одній з найбільш гарячих і обговорюваних тем.
Дивися повний текст Інвестиції в нерухомість: купувати зараз або почекати? - відповідь на FinUpdate.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 23 жов, 2021 10:55
Інвестиції в нерухомість: купувати зараз або почекати? -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Інвестиції в нерухомість: купувати зараз або почекати? - відповідь на FinUpdate.
Додано: Суб 23 жов, 2021 10:55
Конечно выгодно покупать, как пример можно рассмотреть ЖК Terracotta
Зараз переглядають цей форум: Igorten і 39 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|