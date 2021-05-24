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Інвестиції в нерухомість:
купувати зараз або почекати? -...

Інвестиції в нерухомість: купувати зараз або почекати? -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 10:55

Інвестиції в нерухомість: купувати зараз або почекати? -...

Пропонуємо до обговорення:
Вже наступного четверга наш черговий випуск присвячений одній з найбільш гарячих і обговорюваних тем.

Дивися повний текст Інвестиції в нерухомість: купувати зараз або почекати? - відповідь на FinUpdate.
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 10:55

Конечно выгодно покупать, как пример можно рассмотреть ЖК Terracotta https://nerukhomi.ua/n-zhk-terracotta-kiev/, 2 комнатная квартира стоит 1 900 000, это около 70к $, сдаватся такая квартира будет от 700 $ месяц - от сюда имеем 10% годовых + надежный актив
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