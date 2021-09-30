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Стоянка біля будинку обійдеться до 11 тис. грн: як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 23 жов, 2021 16:32
Похоже, только мне кажется, что у города нет оснований требовать деньги за парковку у дома - они дня нее ничего не сделали.
По парковке в центре тоже вопросы: тариф невменяемый, и еще и сам должен разбираться с левыми "парковщиками". Может, город хоть привлечет полицию, чтобы их поразогнать?
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Додано: Суб 23 жов, 2021 16:56
Кличко найкращий мер.
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unicdima
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Додано: Суб 23 жов, 2021 17:09
На палю зелену банду!
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Козак-характерник
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Додано: Суб 23 жов, 2021 17:42
vitaliian написав:
Паркоместа вжух в цене х3
Ну за-то машины подешевеют, будут стоить как в Европе.
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Додано: Суб 23 жов, 2021 17:49
Gastarbaiter написав:
Парковка для жителей ближайших домов должна стоить символических денег.
Парковка должна стоить столько, сколько она должна стоить, исходя из спроса и предложения. Ибо как распределить 100 мест между 500 желающих купить их по символической цене.
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Додано: Суб 23 жов, 2021 17:53
moveton написав:
"Припарковался на проезжей части" и "не мешая проезду" - это оксюморон. Любой велосипедист, которого ПДД обязывает по-возможности ездить в первой полосе, подтвердит. Разве что машина призрачная, но с такой, я думаю, денег не возьмут и по новым правилам.
Не существует велосипедистов которые соблюдают ПДД.
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Додано: Суб 23 жов, 2021 18:02
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