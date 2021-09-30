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Стоянка біля будинку обійдеться
до 11 тис. грн: як...

Стоянка біля будинку обійдеться до 11 тис. грн: як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 19:05

  summacut написав:
  Gastarbaiter написав:Парковка для жителей ближайших домов должна стоить символических денег.


Парковка должна стоить столько, сколько она должна стоить, исходя из спроса и предложения. Ибо как распределить 100 мест между 500 желающих купить их по символической цене.

Никак. Места ведь не передаются в исключительное пользование.

Как это работает в моем городе:
Владелец автомобиля может приобрести абонемент на парковку в подзоне по зарегистрированному месту проживания за относительно небольшие деньги (эквивалент 15 часов парковки по обычному тарифу, пару лет назад вообще был эквивалент 1,5 часов). Кто из владельцев абонемента нашел место на улицах в подзоне - тот и молодец. Кто не нашел - ставит машину на другой улице/стоянке за обычную цену.
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 19:08

  2XL написав:
Bobua написав:
  2XL написав:quote="Bobua"]Ще якби ввели плату за користування дорогами -- то місто може стало би придатним для життя. А не так як зараз... :([/quote
Её уже давно ввели. 1 гривна в каждом литре топлива.

Судячи з кількості машин і пробок -- це мало...


Мало для чего? Что бы дороги ремонтировали качественно и строили новые? Или что бы чинуши смогли навороваться?


Збільшення кількості доріг ситуацію не виправить, а лише погіршить. Оповідання "транспортна проблема" Вільяма Ірлса якраз про це.

Ціна проїзду містом на авто має бути такою, аби змусити їх їздити повними, а ще відсіяти більшість, аби рух завжи був вільним. І + дати змогу відновити зелені коридори (дерева) крізь все місто.
Бо жити має бути приємно у місті. Тим більше у такому дорогому.
А не стаждати на дорогах, чи біля них... :(
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 19:18

  Bobua написав:Бо жити має бути приємно у місті. Тим більше у такому дорогому.
А не стаждати на дорогах, чи біля них... :(

Ну да, намного ведь приятнее толкаться с сотней людей в забитом автобусе или чухать 15 км по дождю и снегу на велике. Я лучше то же самое время проведу в пробке в теплой уютной машинке наедине с любимой музыкой и кружкой кофе.
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 19:46

  Gastarbaiter написав:
  Bobua написав:Бо жити має бути приємно у місті. Тим більше у такому дорогому.
А не стаждати на дорогах, чи біля них... :(

Ну да, намного ведь приятнее толкаться с сотней людей в забитом автобусе или чухать 15 км по дождю и снегу на велике. Я лучше то же самое время проведу в пробке в теплой уютной машинке наедине с любимой музыкой и кружкой кофе.



Годину-дві в смикання у пробках, чи хвилин 10-20 в автобусі або убер шатлі на пустіших дорогах? Що ж вибрати?? Так -- аби було що перед смертю згадати. ;)

+ https://pragmatika.media/kiiv-majbutnog ... abo-pomri/
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 21:19

  Bobua написав:Збільшення кількості доріг ситуацію не виправить, а лише погіршить. Оповідання "транспортна проблема" Вільяма Ірлса якраз про це.

Урбанастська маячня для невігласів.
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 21:30

  BIGor написав:Бредятина, съездите в Амстердам посмотреть как обустраиваются города.

Советую урбанастам самим посмотреть на дорожную инфраструктуру Амстердама и увидеть, что там полно дорог где нет места ни велодорожкам ни общественному транспорту, а общее количество дорог на единицу площади превышает киевское в разы.
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 22:03

Re: Стоянка біля будинку обійдеться до 11 тис. грн: як...

Bobua написав:
  2XL написав:
Bobua написав:[quote="5320671:2XL"]
quote="Bobua"]Ще якби ввели плату за користування дорогами -- то місто може стало би придатним для життя. А не так як зараз... :([/quote
Её уже давно ввели. 1 гривна в каждом литре топлива.

Судячи з кількості машин і пробок -- це мало...


Мало для чего? Что бы дороги ремонтировали качественно и строили новые? Или что бы чинуши смогли навороваться?


Збільшення кількості доріг ситуацію не виправить, а лише погіршить. Оповідання "транспортна проблема" Вільяма Ірлса якраз про це.

Ціна проїзду містом на авто має бути такою, аби змусити їх їздити повними, а ще відсіяти більшість, аби рух завжи був вільним. І + дати змогу відновити зелені коридори (дерева) крізь все місто.
Бо жити має бути приємно у місті. Тим більше у такому дорогому.
А не стаждати на дорогах, чи біля них... :([/quote]Точка зору як з анекдота. Коли одна людина спитала чому люди на вулиці кричать.
-Хочуть, щоб не було багатих.
-Дивно, раніше хотіли щоб не було бідних
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