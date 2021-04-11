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Названо найкращу і найгіршу
пенсійні системи світу

Названо найкращу і найгіршу пенсійні системи світу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 17:35

Названо найкращу і найгіршу пенсійні системи світу

Пропонуємо до обговорення:
В Ісландії найкраща пенсійна система в світі.

Дивися повний текст Названо найкращу і найгіршу пенсійні системи світу.
R2
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