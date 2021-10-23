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Рекордний врожай не врятує:
Україна цьогоріч буде...

Рекордний врожай не врятує: Україна цьогоріч буде...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 08:11

Рекордний врожай не врятує: Україна цьогоріч буде...

Пропонуємо до обговорення:
Україна буде змушена імпортувати пшеницю з-за кордону, попри те що вітчизняні аграрії цього року зібрали рекордний врожай. Про це заявив під час пресконфренції «Ринок борошна та хліба: що очікувати українському споживачеві від рекордного врожаю пшениці?» розповів директор ГС «Борошномели України» Родіон Рибчинський.

Дивися повний текст Рекордний врожай не врятує: Україна цьогоріч буде змушена імпортувати зерно.
R2
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