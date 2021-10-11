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Ринок праці: зарплати
найпотрібніших робітничих...

Ринок праці: зарплати найпотрібніших робітничих...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 09:30

Ринок праці: зарплати найпотрібніших робітничих...

Пропонуємо до обговорення:
Обов’язкова вакцинація як загальнодержавна вимога, затверджена урядом України стане бар’єром для 41%.

Дивися повний текст Ринок праці: зарплати найпотрібніших робітничих спеціалістів в регіонах України (інфографіка).
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