Чиновники МОЗ вивчають можливість використання камер відеофіксації для моніторингу дотримання протиепідемічних вимог.
Дивися повний текст В Україні запрацюють спецкамери для «карантинного» контролю: головний санлікар розкрив деталі.
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Додано: Нед 24 жов, 2021 15:27
В Україні запрацюють спецкамери для «карантинного»...
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Дивися повний текст В Україні запрацюють спецкамери для «карантинного» контролю: головний санлікар розкрив деталі.
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