Модератори контенту в Facebook скаржаться на низькі зарплати.
Дивися повний текст Українські модератори Facebook є найбільш низькооплачуваними.
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Додано: Пон 25 жов, 2021 07:07
Українські модератори Facebook є найбільш низькооплачуваними
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Дивися повний текст Українські модератори Facebook є найбільш низькооплачуваними.
Додано: Пон 25 жов, 2021 07:07
Интересно, а тренера по поведению не рассказывают модераторам, что нехорошо быть м*даками и банить за правду?
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