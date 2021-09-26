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Українські модератори Facebook
є найбільш низькооплачуваними

Українські модератори Facebook є найбільш низькооплачуваними
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 07:07

Українські модератори Facebook є найбільш низькооплачуваними

Пропонуємо до обговорення:
Модератори контенту в Facebook скаржаться на низькі зарплати.

Дивися повний текст Українські модератори Facebook є найбільш низькооплачуваними.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 07:07

Интересно, а тренера по поведению не рассказывают модераторам, что нехорошо быть м*даками и банить за правду?
summacut
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 07:49

За такое качество работы они получают много.Очень заполитизированы и с низким IQ.
sena_2008atp
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Модератори: Ірина_, Модератор

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