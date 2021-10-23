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Україна в разі необхідності
продасть Молдові 700 млн...

Україна в разі необхідності продасть Молдові 700 млн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 12:27

Україна в разі необхідності продасть Молдові 700 млн...

Пропонуємо до обговорення:
Про це ЕП повідомило джерело в уряді.

Дивися повний текст Україна в разі необхідності продасть Молдові 700 млн кубів газу.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 12:27

Почём?
summacut
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 12:42

Присоединяюсь к вопросу :)
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 12:45

Прыкруты 2.0
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 14:35

За те що закриють справу за вивоз Чауса :)
pogorelets
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 14:41

  pogorelets написав:За те що закриють справу за вивоз Чауса :)

Однозначно треба закривати порохаті ЗМІ, бо ще знаходяться дурні які їм вірять.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 14:41

Продадут газ каких то частных структур даже не Нафтогаза по нынешним ценам а когда цена придёт в норму отдадут газ обратно, возможно))
livs375
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