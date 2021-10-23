Які документи будуть перевіряти в Україні під час карантину

Заклеивание скотчем рта чтобы бацыллы не распространял. Наручники и в участок на принудительную вакцинацию.
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Додано: Вів 26 жов, 2021 09:07
Додано: Вів 26 жов, 2021 10:00
А можна пояснити, яким чином паспорт підтверджує "дотримання карантинних обмежень"?
Більше схоже на введення режиму а-ля Москва - без паспорту на вулицю зась. Тепер ще довідку про вакцинацію потрібно.
Здобули, мля. Дякуємо зеленій швалі.
Додано: Вів 26 жов, 2021 11:25
Имею полное конституционное право не распространяться о состоянии своего здоровья)
Додано: Вів 26 жов, 2021 11:30
Это запугивание. Дабы шли колоться. Уже писал, что такая миссия в нашей стране невыполнима. Не поднимайте планку паники.
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