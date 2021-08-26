Finance.ua дізнався, кому доведеться сплачувати штраф у разі відсутності у пасажира "ковідних" документів.
Дивися повний текст Хто має сплачувати штраф, якщо пасажир не має «ковідних» документів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 25 жов, 2021 16:30
Хто має сплачувати штраф, якщо пасажир не має «ковідних»...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Хто має сплачувати штраф, якщо пасажир не має «ковідних» документів.
Додано: Пон 25 жов, 2021 16:30
Штраф никто не должен платить, пока действует Конституция! Если исполнительная власть решила отменить Конституцию, надо об этом открыто заявить. Хотелось бы потом увидеть реакцию правоохранительных органов на такие заявления.
Додано: Пон 25 жов, 2021 17:28
Re: Хто має сплачувати штраф, якщо пасажир не має «ковідних»
И какую реакцию вы ждете от "правоохранительных" органов, где один сплошной Квартал в руководстве? Они могут отреагировать разве только аплодисментами.
У нас пока, охренительные органы как в анекдоте: зашел в лес и вижу, голубые ели.
Додано: Пон 25 жов, 2021 17:46
Кто должен платить штраф, если пассажир не имеет «ковидных» документов
Ответ: - никто.
Первое, потому что, нет таких документов единого образца, утвержденных согласно украинского законодательства, которые обязаны иметь с собой пассажиры для передвижения по стране - как "ковидные"
Второе, у Кабмина нет полномочий устанавливать штрафы за что либо - это прерогатива административного кодекса, который принимает Верховная Рада.
Ссылка на статью админкодекса 44-3. Нарушение правил относительно карантина людей. - не катит, там нет ничего о том, что прививка от "ковид" обязательна и без нее запрещено передвигаться по Украине.
Статья 12 Закона Украины О защите населения от инфекционных болезней. Профилактические прививки
Профилактические прививки против дифтерии, коклюша, кори, полиомиелита, столбняка, туберкулеза являются обязательными и включаются в календарь прививок.
Это весь перечень обязательных прививок.
Запрещать или ограничивать на основании отсутствия прививки передвижение граждан транспортом - Кабмин не имеет полномочий, а в мирное время это вообще запрещено Конституцией. Обязывать граждан за свой счет делать какие либо медицинские тесты и затем требовать от них их предъявить кому попало, для того, чтобы их куда либо допустили - тоже самое.
А в обязанности перевозчика, в свою очередь, не входит проверка у пассажиров наличия или отсутствие медицинских справок и выяснений у здоровых людей, какие он делал прививки в своей жизни. Это конфиденциальная медицинская информация, защищенная законом. И уж тем более тем более противозаконно за отказ в предоставлении такой информации - полиции за это штрафовать, так как, согласно Закона о полиции, на основании которого они и осуществляют свои функции,причем исключительно в рамках его положений, таких полномочий им там не прописано.
От этих профнепригодных что, уже даже первокурсники с юрфака сбежали, что они такое исполняют?
Это ж сменится власть и даже догонять повода искать не придется, бери и сажай по 364.
И никакой весны ждать не надо
Додано: Пон 25 жов, 2021 18:25
EKO
Пусть сначла заявят... Немцы вон десятилетия назад много чего наговорили / наделали, много кого "накололи" вакцинами разными, потом был Нюрнбергский трибунал...
Додано: Пон 25 жов, 2021 18:26
Спасибо за статью 12 закона об инфекционных болезнях и 364 УК. Это для меня новая информация.
Додано: Пон 25 жов, 2021 20:18
Re: Хто має сплачувати штраф, якщо пасажир не має «ковідних»
Пожалуйста.
Вот еще информация.
Статья 24 Закона Украины «Про Національну поліцію» предусматривает, что исполнение других (дополнительных) полномочий может быть возложено на полицию исключительно Законом. Статья 32 Закона содержит исключительный перечень оснований для проверки ваших документов, который может быть расширен исключительно законом, а не какими-либо актами и постановлениями органов местного самоуправления и исполнительных органов.
Согласно статьи 32 Закона Украины «Про Національну поліцію» полицейский имеет право проверить документы в следующих случаях:
Если гражданин имеет внешнее сходство, внешние признаки с лицом, которое находится в розыске, или безвестно пропавшим
Если имеется достаточно оснований, что бы считать, что данный гражданин совершил, или планирует совершить правонарушение
Если гражданин находится на территории или объекте со специальным режимом, или в месте проведения специальной полицейской операции
Если у гражданина есть оружие, боеприпасы, наркотические средства и иные вещи, оборот которых ограничен, или для хранения, использования, или для перевозки которых требуется отдельное разрешение, если установить эти права иным способом невозможно
Если гражданин находится в месте совершения правонарушения, или дорожно-транспортного происшествия, иной чрезвычайной ситуации
Если внешние признаки человека, или транспортного средства, или действия человека, дают достаточные основания считать, что гражданин причастен к совершению правонарушения, транспортное средство может быть орудием или объектом совершения преступления.
Обращаем внимание на то, что «специальный полицейский контроль» - это контроль, осуществляемый полицией, строго на определенной территории, на протяжении строго определенного времени, а также в случае неотложной необходимости на определенной территории на определенное время при наличии достаточных оснований считать, что совершено или будет совершено преступление, или иное правонарушение. Письменное распоряжение про проведение специального полицейского контроля выдает Министр Внутренних Дел.
Распоряжения Исполнительных Комитетов, Городских Советов (принимаемые ранее, в начале карантина), которые обязывают граждан при выходе на улицу иметь с собой документы, подтверждающие личность, на требование сотрудников полиции предоставлять их всегда, указывать свое место проживания и цель выхода на улицу не является законным.
Позычил вот там:
Додано: Пон 25 жов, 2021 20:22
Re: Хто має сплачувати штраф, якщо пасажир не має «ковідних»
Додано: Пон 25 жов, 2021 20:28
Так что, смело посылаем их лесом в пешее эротическое
"Государь - что лодка, а народ - как вода: может нести, может и утопить" - китайская народная мудрость
Додано: Пон 25 жов, 2021 20:41
Ладно. Мини-ликбез. Державною мовою
Вдруг, кому пригодится
Ст. 32 Конституції України проголошує право людини на невтручання в її особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України, а також не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом.
Відповідно, у ч. 1 та 2 ст. 14 Закону «Про захист персональних даних» передбачено, що поширення персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб’єкта персональних даних.
Если вы против передачи - никто не может вас заставлять, это противозаконно. А на основании того, что вы не понятно кому (даже не медику) чего то о своем здоровье отказались сообщать - ограничить ваше передвижение тоже не имеют права. О чем выше уже написано было.
Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов’язання щодо забезпечення виконання вимог цього Закону або неспроможна їх забезпечити (ч. 2 ст. 16 Закону).
Все просто
Востаннє редагувалось EKO в Пон 25 жов, 2021 20:45, всього редагувалось 1 раз.
|