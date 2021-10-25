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«Червону» зону карантину
в Україні розширили

«Червону» зону карантину в Україні розширили
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 12:06

«Червону» зону карантину в Україні розширили

Пропонуємо до обговорення:
В Україні розширили "червону" зону карантину до восьми областей. У "жовтій" зоні - вдвічі менше регіонів.

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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 12:06

А кто в голубой зоне?
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Модератори: Ірина_, Модератор

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