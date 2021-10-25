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Укрпошта заплатить майже 8 млн євро за нову систему...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 жов, 2021 12:28
Пропонуємо до обговорення:
Державна Укрпошта 26 жовтня підписала договір з ірландською компанією Escher Group Ltd на поставку нової фронт-офісної системи замість старого програмного забезпечення в стаціонарних відділеннях компанії.
Дивися повний текст Укрпошта заплатить майже 8 млн євро за нову систему обслуговування клієнтів
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R2
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Додано: Вів 26 жов, 2021 12:29
При толковому керівництві, Укрпошта могла б стати серйозним конкурентом НП.
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Rainbow
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Додано: Вів 26 жов, 2021 12:40
Rainbow написав:
При толковому керівництві, Укрпошта могла б стати серйозним конкурентом НП.
Никогда не смогла бы: у гос-почты есть чугунная гиря в виде депресивных сел -- которые НП три раза перекрестившись стороной обходит.
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_hunter
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Додано: Сер 27 жов, 2021 07:05
НУ НАСМЕШИЛИ С УТРА, С ЕТОЙ УКРПОЧТЫ СОВДЕП ЕЩЁ МИНИМУМ 100 ЛЕТ НЕ ВЫЙДЕТ !!!!! там ПО не поможет в дурную голову ничего нельзя влаживать, деньги накроются медным тазом
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велвел
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Додано: Сер 27 жов, 2021 08:17
велвел не, не накроются ))
ОСВОЯТСЯ в "медные тазы"
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Марта
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