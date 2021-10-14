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Не плануємо вводити повний
локдаун і зупиняти економіку...

Не плануємо вводити повний локдаун і зупиняти економіку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 16:24

Не плануємо вводити повний локдаун і зупиняти економіку...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 20 жовтня.

Дивися повний текст Не плануємо вводити повний локдаун і зупиняти економіку — Шмигаль.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 16:24

ваккцинация неплохо.те кому повезло после ваакцинаций.уже сколько лет решаем сколько лакдаунов провести а простого нет-кому какая вакцина как скажется на здоровье-многие не перенесли вакцинацию и не знаем о здоровье населения.знаем сколько умерло и кто смог попасть на лечение
tolja3334
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 16:28

Re: Не плануємо вводити повний локдаун і зупиняти економіку.

где они нашли экономику ?
moldashavanin
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