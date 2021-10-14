Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 20 жовтня.
Дивися повний текст Не плануємо вводити повний локдаун і зупиняти економіку — Шмигаль.
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Додано: Вів 26 жов, 2021 16:24
Не плануємо вводити повний локдаун і зупиняти економіку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Не плануємо вводити повний локдаун і зупиняти економіку — Шмигаль.
Додано: Вів 26 жов, 2021 16:24
ваккцинация неплохо.те кому повезло после ваакцинаций.уже сколько лет решаем сколько лакдаунов провести а простого нет-кому какая вакцина как скажется на здоровье-многие не перенесли вакцинацию и не знаем о здоровье населения.знаем сколько умерло и кто смог попасть на лечение
Додано: Вів 26 жов, 2021 16:28
Re: Не плануємо вводити повний локдаун і зупиняти економіку.
где они нашли экономику ?
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