У Києві анонсували новий реліз міського застосунку «Київ Цифровий».
Дивися повний текст У застосунку «Київ Цифровий» вдосконалять роботу е-квитка та сервісу оплати паркування.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 жов, 2021 20:35
У застосунку «Київ Цифровий» вдосконалять роботу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У застосунку «Київ Цифровий» вдосконалять роботу е-квитка та сервісу оплати паркування.
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