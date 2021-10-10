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У застосунку «Київ Цифровий»
вдосконалять роботу...

У застосунку «Київ Цифровий» вдосконалять роботу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 20:35

У застосунку «Київ Цифровий» вдосконалять роботу...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві анонсували новий реліз міського застосунку «Київ Цифровий».

Дивися повний текст У застосунку «Київ Цифровий» вдосконалять роботу е-квитка та сервісу оплати паркування.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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