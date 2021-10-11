Прибуток державного Укрексімбанку за вересень 2021 року становить 533 мільйони гривень.
Дивися повний текст Попри гучний скандал: у вересні «Укрексімбанк» отримав рекордний прибуток.
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Додано: Вів 26 жов, 2021 20:56
Попри гучний скандал: у вересні «Укрексімбанк» отримав...
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Дивися повний текст Попри гучний скандал: у вересні «Укрексімбанк» отримав рекордний прибуток.
Додано: Вів 26 жов, 2021 20:56
А можно подробнее о том из чего сложна прибыль?
От тех махинаций который допустил нынешний глава?
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