RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Попри гучний скандал: у вересні
«Укрексімбанк» отримав...

Попри гучний скандал: у вересні «Укрексімбанк» отримав...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 20:56

Попри гучний скандал: у вересні «Укрексімбанк» отримав...

Пропонуємо до обговорення:
Прибуток державного Укрексімбанку за вересень 2021 року становить 533 мільйони гривень.

Дивися повний текст Попри гучний скандал: у вересні «Укрексімбанк» отримав рекордний прибуток.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95951
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 20:56

А можно подробнее о том из чего сложна прибыль?
От тех махинаций который допустил нынешний глава?
straponesa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 336
З нами з: 12.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 33 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Обсяг готівки в обігу у вересні скоротився
R2 » Вів 12 жов, 2021 12:48
1 124
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 жов, 2021 12:48
fin81
Українці у вересні купили нових машин на $316 млн: які в...
R2 » Пон 11 жов, 2021 08:57
2 259
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 09:00
Вадим Жураковский
Топ-10 марок нових авто у вересні 2021 року
R2 » Сер 06 жов, 2021 20:12
1 124
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 жов, 2021 20:13
Igorenya

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.