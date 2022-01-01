RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Через тиждень WhatsApp
припинить працювати на низці...

Через тиждень WhatsApp припинить працювати на низці...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 23:49

Через тиждень WhatsApp припинить працювати на низці...

Пропонуємо до обговорення:
Починаючи з першого листопада 2021 року, месенджер WhatsApp припинить підтримку смартфонів на базі Android 4.0.1 та старті. Про це повідомляється на офіційному сайті.

Дивися повний текст Через тиждень WhatsApp припинить працювати на низці смартфонів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96981
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 23:49

"Android 4.0.1" - понимаю. А что за загадочный "старт" на котором тоже прекращается поддержка? ;)
И не ясна судьба моего любимого Lenovo P780 с Android 4.0.4. Он же ж новее 4.0.1, на нём всё продолжит работать?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1695
З нами з: 23.03.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 09:14

Re: Через тиждень WhatsApp припинить працювати на низці...

  moveton написав:А что за загадочный "старт" на котором


Полагаю, имелось ввиду "и старше".
Amid
 
Повідомлень: 1718
З нами з: 12.06.08
Подякував: 207 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 10:50

Робочі версії Андроіда - із 8ої версії

https://uk.wikipedia.org/wiki/Android
greenozon
 
Повідомлень: 12365
З нами з: 01.06.14
Подякував: 221 раз.
Подякували: 1036 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 16:07

  greenozon написав:Робочі версії Андроіда - із 8ої версії
https://uk.wikipedia.org/wiki/Android

Ужас какой. Значит у меня на всех трёх смартфонах, которыми ещё пользуюсь, версии не рабочие. На самом новом: 7.1.2. Но раз WhatsApp говорит, что только 4.0.1 и старше не поддерживаются, то 4.0.4 ещё полноценна.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1695
З нами з: 23.03.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 12:20

Я перейшов на оновлення WhatsApp, який є FM Whatsapp. виявив, що це набагато кращий додаток, ніж старий WhatsApp
melvinchapman
 
Повідомлень: 2
З нами з: 10.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 12:21

  moveton написав:"Android 4.0.1" - понимаю. А что за загадочный "старт" на котором тоже прекращается поддержка? ;)
И не ясна судьба моего любимого Lenovo P780 с Android 4.0.4. Он же ж новее 4.0.1, на нём всё продолжит работать?

Я перейшов на оновлення WhatsApp, який є FM Whatsapp. виявив, що це набагато кращий додаток, ніж старий WhatsApp
melvinchapman
 
Повідомлень: 2
З нами з: 10.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Бізнес Казахстану оцінив збитки через «газові» протести
R2 » Пон 10 січ, 2022 11:29
1 46
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 січ, 2022 11:29
Igorten
«Північний потік-2» можуть не запустити через загрозу...
R2 » Суб 01 січ, 2022 13:56
7 615
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 січ, 2022 07:16
summacut
У Києві хочуть збудувати два мости через Дніпро
R2 » П'ят 07 січ, 2022 10:08
3 264
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 січ, 2022 13:41
Миша-клиент

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.