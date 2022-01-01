Через тиждень WhatsApp припинить працювати на низці...
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"Android 4.0.1" - понимаю. А что за загадочный "старт" на котором тоже прекращается поддержка? ;) И не ясна судьба моего любимого Lenovo P780 с Android 4.0.4. Он же ж новее 4.0.1, на нём всё продолжит работать?
Ужас какой. Значит у меня на всех трёх смартфонах, которыми ещё пользуюсь, версии не рабочие. На самом новом: 7.1.2. Но раз WhatsApp говорит, что только 4.0.1 и старше не поддерживаются, то 4.0.4 ещё полноценна.
moveton написав:"Android 4.0.1" - понимаю. А что за загадочный "старт" на котором тоже прекращается поддержка? И не ясна судьба моего любимого Lenovo P780 с Android 4.0.4. Он же ж новее 4.0.1, на нём всё продолжит работать?
Я перейшов на оновлення WhatsApp, який є FM Whatsapp. виявив, що це набагато кращий додаток, ніж старий WhatsApp