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Ціни на газ для українців
відрізняються в рази: кому...

Ціни на газ для українців відрізняються в рази: кому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 01:27

Ціни на газ для українців відрізняються в рази: кому...

Пропонуємо до обговорення:
Постачальники газу оприлюднили тарифи для населення в жовтні.

Дивися повний текст Ціни на газ для українців відрізняються в рази: кому доведеться платити 31 грн за кожен куб.
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