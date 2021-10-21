Постачальники газу оприлюднили тарифи для населення в жовтні.
Дивися повний текст Ціни на газ для українців відрізняються в рази: кому доведеться платити 31 грн за кожен куб.
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Додано: Сер 27 жов, 2021 01:27
Ціни на газ для українців відрізняються в рази: кому...
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Дивися повний текст Ціни на газ для українців відрізняються в рази: кому доведеться платити 31 грн за кожен куб.
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