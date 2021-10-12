У Нацполіції розповіли, в яких містах найбільше...

Додано: Сер 27 жов, 2021 15:43

_hunter написав: bublik_ltd написав: Мобильные группы выявляют подделки? Карл, как? Ни полиция ни кто либо еще не имеют права проверять мед. информацию о человеке, это по нашим законам конфиденциальная информация! Это как минимум превышение полномочий! Что за бред вообще! Мобильные группы выявляют подделки? Карл, как? Ни полиция, это по нашим законам конфиденциальная информация! Это как минимум превышение полномочий! Что за бред вообще!

Чозабред? -- проверяют не информацию, а бланк: большая часть тех бамажок выдана из несуществующих в природе клиник несуществующими врачами. Кстати именно по этой причине "филькина грамота" не является мед. информацией. Чозабред? -- проверяют не информацию, а бланк:не является мед. информацией.

Идем дальше по этой логике.Если там "филькина грамота", сделанная непонятно кем, то она не может считаться подделкой. Подделать можно только официальный документ. А официального,утвержденного, единого бланка "сертификат вакцинации" не существует. А нельзя что то бумажное подделать, когда это не с чем сравнить.А раз "Дія тут не діє", то это можно считать тем же, что и "диплом идиота", "игрушечные деньги" и т.п. "документы" которые продаются на раскладках в переходах и прочих интернетах.Это все равно как в том мультике простоквашино: у меня из документов усы и хвост.Максимум, что можно предъявить - это отсутствие у человека сертификата.Который он и не обязан иметь