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Чи безпечні вакцини від
Pfizer та Moderna для...

Чи безпечні вакцини від Pfizer та Moderna для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 15:06

Чи безпечні вакцини від Pfizer та Moderna для...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на журнал JAMA Network Open.

Дивися повний текст Чи безпечні вакцини від Pfizer та Moderna для пацієнтів-алергіків: відповідь учених.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 15:41

Вакцинувався Pfizer, політ нормальний.
Домашні не захотіли, тепер лікую їх від ковіду, бо всі одночасно захворіли з інтервалом 3-4 дні і тепер шкодують що теж зі мною літом не вакцинувались.
МОя порада, звісно вакцинуватись.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:23

  Rainbow написав:Вакцинувався Pfizer, політ нормальний.
Домашні не захотіли, тепер лікую їх від ковіду, бо всі одночасно захворіли з інтервалом 3-4 дні і тепер шкодують що теж зі мною літом не вакцинувались.
МОя порада, звісно вакцинуватись.

Вакцинированный должен быть изолирован на 2-3 неделе, так как заразен в этот период. Обычно этого никто не делает, хотя это написано в инструкции. Судя по всему вы и заразили своих родных.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:25

  LOKY написав:
  Rainbow написав:Вакцинувався Pfizer, політ нормальний.
Домашні не захотіли, тепер лікую їх від ковіду, бо всі одночасно захворіли з інтервалом 3-4 дні і тепер шкодують що теж зі мною літом не вакцинувались.
МОя порада, звісно вакцинуватись.

Вакцинированный должен быть изолирован на 2-3 неделе, так как заразен в этот период. Обычно этого никто не делает, хотя это написано в инструкции. Судя по всему вы и заразили своих родных.

Чем заразен и почему именно в этот период???
Можете эту инструкцию показать -- раз уж вы ее читали где-то?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:26

Re: Чи безпечні вакцини від Pfizer та Moderna для...

  LOKY написав:Вакцинированный должен быть изолирован на 2-3 неделе, так как заразен в этот период.

Это бред, от вакцины не становятся заразным, ни от какой
Faceless
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