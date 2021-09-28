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Чи безпечні вакцини від
Pfizer та Moderna для...

Чи безпечні вакцини від Pfizer та Moderna для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 15:06

Чи безпечні вакцини від Pfizer та Moderna для...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на журнал JAMA Network Open.

Дивися повний текст Чи безпечні вакцини від Pfizer та Moderna для пацієнтів-алергіків: відповідь учених.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 15:41

Вакцинувався Pfizer, політ нормальний.
Домашні не захотіли, тепер лікую їх від ковіду, бо всі одночасно захворіли з інтервалом 3-4 дні і тепер шкодують що теж зі мною літом не вакцинувались.
МОя порада, звісно вакцинуватись.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:23

  Rainbow написав:Вакцинувався Pfizer, політ нормальний.
Домашні не захотіли, тепер лікую їх від ковіду, бо всі одночасно захворіли з інтервалом 3-4 дні і тепер шкодують що теж зі мною літом не вакцинувались.
МОя порада, звісно вакцинуватись.

Вакцинированный должен быть изолирован на 2-3 неделе, так как заразен в этот период. Обычно этого никто не делает, хотя это написано в инструкции. Судя по всему вы и заразили своих родных.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:25

  LOKY написав:
  Rainbow написав:Вакцинувався Pfizer, політ нормальний.
Домашні не захотіли, тепер лікую їх від ковіду, бо всі одночасно захворіли з інтервалом 3-4 дні і тепер шкодують що теж зі мною літом не вакцинувались.
МОя порада, звісно вакцинуватись.

Вакцинированный должен быть изолирован на 2-3 неделе, так как заразен в этот период. Обычно этого никто не делает, хотя это написано в инструкции. Судя по всему вы и заразили своих родных.

Чем заразен и почему именно в этот период???
Можете эту инструкцию показать -- раз уж вы ее читали где-то?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:26

Re: Чи безпечні вакцини від Pfizer та Moderna для...

  LOKY написав:Вакцинированный должен быть изолирован на 2-3 неделе, так как заразен в этот период.

Это бред, от вакцины не становятся заразным, ни от какой
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 14:11

  Faceless написав:
  LOKY написав:Вакцинированный должен быть изолирован на 2-3 неделе, так как заразен в этот период.

Это бред, от вакцины не становятся заразным, ни от какой

Это всего лишь ваше мнение. Я об этом и раньше читал. Вот на днях в передаче медик об этом сказала. Она кстати сторонник вакцинации. Так ее депутат от слуги народа начала укорять, что мол от вакцинации людей отговаривает. Хотя она еще раз пояснила, что не против вакцинации просто нужно правильно ее проводить. И опять же сослалась на инструкцию к вакцинации.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 14:24

  LOKY написав:
  Faceless написав:
  LOKY написав:Вакцинированный должен быть изолирован на 2-3 неделе, так как заразен в этот период.

Это бред, от вакцины не становятся заразным, ни от какой

... Вот на днях в передаче медик об этом сказала. Она кстати сторонник вакцинации. ... И опять же сослалась на инструкцию к вакцинации.

Что за медик? Что за передача? -- ссылку на YouTube с эфиром (с тайм-кодом желательно) можно?

Второй раз прошу эту инструкцию.

Пост начинает сильно смахивать на откровенное вранье. И тут даже особо напрягаться с призывом модератора для удаления этого вранья не придется -- модератор уже тут :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 14:46

Re: Чи безпечні вакцини від Pfizer та Moderna для...

LOKY написав:
  Faceless написав:
  LOKY написав:Вакцинированный должен быть изолирован на 2-3 неделе, так как заразен в этот период.

Это бред, от вакцины не становятся заразным, ни от какой

Это всего лишь ваше мнение. Я об этом и раньше читал. Вот на днях в передаче медик об этом сказала. Она кстати сторонник вакцинации. Так ее депутат от слуги народа начала укорять, что мол от вакцинации людей отговаривает. Хотя она еще раз пояснила, что не против вакцинации просто нужно правильно ее проводить. И опять же сослалась на инструкцию к вакцинации.
Можно и о плоской земле прочитать было, это ни о чем не говорит
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 15:10

  Rainbow написав:Вакцинувався Pfizer, політ нормальний.
Домашні не захотіли, тепер лікую їх від ковіду, бо всі одночасно захворіли з інтервалом 3-4 дні і тепер шкодують що теж зі мною літом не вакцинувались.
МОя порада, звісно вакцинуватись.


Вам не повезло, иммунитет после Файзера сохраняется 3 месяца, а естественный у переболевших непривитых - 16 месяцев (а по некоторым данным даже пожизненно).
warlamp
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