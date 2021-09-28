|
|
|
Чи безпечні вакцини від Pfizer та Moderna для...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 27 жов, 2021 15:06
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на журнал JAMA Network Open.
Дивися повний текст Чи безпечні вакцини від Pfizer та Moderna для пацієнтів-алергіків: відповідь учених
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 95979
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 27 жов, 2021 15:41
Вакцинувався Pfizer, політ нормальний.
Домашні не захотіли, тепер лікую їх від ковіду, бо всі одночасно захворіли з інтервалом 3-4 дні і тепер шкодують що теж зі мною літом не вакцинувались.
МОя порада, звісно вакцинуватись.
-
Rainbow
-
-
- Повідомлень: 3229
- З нами з: 23.09.12
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 619 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 жов, 2021 13:23
Rainbow написав:
Вакцинувався Pfizer, політ нормальний.
Домашні не захотіли, тепер лікую їх від ковіду, бо всі одночасно захворіли з інтервалом 3-4 дні і тепер шкодують що теж зі мною літом не вакцинувались.
МОя порада, звісно вакцинуватись.
Вакцинированный должен быть изолирован на 2-3 неделе, так как заразен в этот период. Обычно этого никто не делает, хотя это написано в инструкции. Судя по всему вы и заразили своих родных.
-
LOKY
-
-
- Повідомлень: 983
- З нами з: 11.10.11
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 347 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 жов, 2021 13:25
LOKY написав: Rainbow написав:
Вакцинувався Pfizer, політ нормальний.
Домашні не захотіли, тепер лікую їх від ковіду, бо всі одночасно захворіли з інтервалом 3-4 дні і тепер шкодують що теж зі мною літом не вакцинувались.
МОя порада, звісно вакцинуватись.
Вакцинированный должен быть изолирован на 2-3 неделе, так как заразен в этот период
. Обычно этого никто не делает, хотя это написано в инструкции
. Судя по всему вы и заразили своих родных.
Чем заразен и почему именно в этот период???
Можете эту инструкцию показать -- раз уж вы ее читали где-то?..
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 5270
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 385 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 жов, 2021 13:26
LOKY написав:
Вакцинированный должен быть изолирован на 2-3 неделе, так как заразен в этот период.
Это бред, от вакцины не становятся заразным, ни от какой
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 30247
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1286 раз.
- Подякували: 7284 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: Чет 28 жов, 2021 14:11
Faceless написав: LOKY написав:
Вакцинированный должен быть изолирован на 2-3 неделе, так как заразен в этот период.
Это бред, от вакцины не становятся заразным, ни от какой
Это всего лишь ваше мнение. Я об этом и раньше читал. Вот на днях в передаче медик об этом сказала. Она кстати сторонник вакцинации. Так ее депутат от слуги народа начала укорять, что мол от вакцинации людей отговаривает. Хотя она еще раз пояснила, что не против вакцинации просто нужно правильно ее проводить. И опять же сослалась на инструкцию к вакцинации.
-
LOKY
-
-
- Повідомлень: 983
- З нами з: 11.10.11
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 347 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 жов, 2021 14:24
LOKY написав: Faceless написав: LOKY написав:
Вакцинированный должен быть изолирован на 2-3 неделе, так как заразен в этот период.
Это бред, от вакцины не становятся заразным, ни от какой
... Вот на днях в передаче медик об этом сказала. Она кстати сторонник вакцинации. ... И опять же сослалась на инструкцию к вакцинации
.
Что за медик? Что за передача? -- ссылку на YouTube с эфиром (с тайм-кодом желательно) можно?
Второй раз прошу эту инструкцию.
Пост начинает сильно смахивать на откровенное вранье. И тут даже особо напрягаться с призывом модератора для удаления этого вранья не придется -- модератор уже тут
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 5270
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 385 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 жов, 2021 14:46
LOKY написав: Faceless написав: LOKY написав:
Вакцинированный должен быть изолирован на 2-3 неделе, так как заразен в этот период.
Это бред, от вакцины не становятся заразным, ни от какой
Это всего лишь ваше мнение. Я об этом и раньше читал. Вот на днях в передаче медик об этом сказала. Она кстати сторонник вакцинации. Так ее депутат от слуги народа начала укорять, что мол от вакцинации людей отговаривает. Хотя она еще раз пояснила, что не против вакцинации просто нужно правильно ее проводить. И опять же сослалась на инструкцию к вакцинации.
Можно и о плоской земле прочитать было, это ни о чем не говорит
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 30247
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1286 раз.
- Подякували: 7284 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: Чет 28 жов, 2021 15:10
Rainbow написав:
Вакцинувався Pfizer, політ нормальний.
Домашні не захотіли, тепер лікую їх від ковіду, бо всі одночасно захворіли з інтервалом 3-4 дні і тепер шкодують що теж зі мною літом не вакцинувались.
МОя порада, звісно вакцинуватись.
Вам не повезло, иммунитет после Файзера сохраняется 3 месяца, а естественный у переболевших непривитых - 16 месяцев (а по некоторым данным даже пожизненно).
-
warlamp
-
-
- Повідомлень: 1694
- З нами з: 13.03.15
- Подякував: 376 раз.
- Подякували: 364 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|