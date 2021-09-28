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Чи безпечні вакцини від
Pfizer та Moderna для...

Чи безпечні вакцини від Pfizer та Moderna для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 15:06

Чи безпечні вакцини від Pfizer та Moderna для...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на журнал JAMA Network Open.

Дивися повний текст Чи безпечні вакцини від Pfizer та Moderna для пацієнтів-алергіків: відповідь учених.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 15:41

Вакцинувався Pfizer, політ нормальний.
Домашні не захотіли, тепер лікую їх від ковіду, бо всі одночасно захворіли з інтервалом 3-4 дні і тепер шкодують що теж зі мною літом не вакцинувались.
МОя порада, звісно вакцинуватись.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:25

  LOKY написав:
  Rainbow написав:Вакцинувався Pfizer, політ нормальний.
Домашні не захотіли, тепер лікую їх від ковіду, бо всі одночасно захворіли з інтервалом 3-4 дні і тепер шкодують що теж зі мною літом не вакцинувались.
МОя порада, звісно вакцинуватись.

Вакцинированный должен быть изолирован на 2-3 неделе, так как заразен в этот период. Обычно этого никто не делает, хотя это написано в инструкции. Судя по всему вы и заразили своих родных.

Чем заразен и почему именно в этот период???
Можете эту инструкцию показать -- раз уж вы ее читали где-то?..
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:26

Re: Чи безпечні вакцини від Pfizer та Moderna для...

От вакцины не становятся заразным, ни от какой
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 21:13

  Faceless написав:От вакцины не становятся заразным, ни от какой

Это, мягко говоря, неправда, если не более.
Есть такое понятие "вакциноассоциированная инфекция".

Например, вакциноассоциированный паралитический полиомиелит - это
по­лиомиелит, вызываемый вакцинными вирусами, которые выделяются из кишечника привитого ребенка в течение 1 - 2 месяцев после проведенной вакцинации оральной полиомиелитной вакциной:
https://www.infomed39.ru/for-citizens/h ... -on-polio/

Аналогичное явление наблюдается и при вакцинации против COVID-19.
Только в США зарегистрировано 11 440 случаев вакциноассоциированных инфекций с госпитализацией или смертельным исходом от вакцин против COVID-19 (по состоянию на 7 сентября 2021 г.), а количество смертей достигло 2675. Согласно новым данным из США и Великобритании, у полностью вакцинированных людей с вакциноассоциированными инфекциями вирусная нагрузка варианта Дельта аналогична вирусной нагрузке у невакцинированных людей и, следовательно, вероятность передачи инфекции у таких людей одинакова: https://bestpractice.bmj.com/topics/ru- ... prevention

При этом в Украине с 2017 года закрыта медицинская статистика по поствакцинальным реакциям и осложнениям, а эти случаи не расследуются или мало расследуются, особенно, если жертвам или их родственникам не удается добиться публичного их оглашения:
https://www.unn.com.ua/ru/news/1937514- ... bmezhitsya
Igneus
 
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