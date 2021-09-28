Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на журнал JAMA Network Open.
Дивися повний текст Чи безпечні вакцини від Pfizer та Moderna для пацієнтів-алергіків: відповідь учених.
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Додано: Сер 27 жов, 2021 15:06
Чи безпечні вакцини від Pfizer та Moderna для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи безпечні вакцини від Pfizer та Moderna для пацієнтів-алергіків: відповідь учених.
Додано: Сер 27 жов, 2021 15:41
Вакцинувався Pfizer, політ нормальний.
Домашні не захотіли, тепер лікую їх від ковіду, бо всі одночасно захворіли з інтервалом 3-4 дні і тепер шкодують що теж зі мною літом не вакцинувались.
МОя порада, звісно вакцинуватись.
Додано: Чет 28 жов, 2021 13:25
Чем заразен и почему именно в этот период???
Можете эту инструкцию показать -- раз уж вы ее читали где-то?..
Додано: Чет 28 жов, 2021 13:26
Re: Чи безпечні вакцини від Pfizer та Moderna для...
От вакцины не становятся заразным, ни от какой
Додано: Пон 01 лис, 2021 21:13
Это, мягко говоря, неправда, если не более.
Есть такое понятие "вакциноассоциированная инфекция".
Например, вакциноассоциированный паралитический полиомиелит - это
полиомиелит, вызываемый вакцинными вирусами, которые выделяются из кишечника привитого ребенка в течение 1 - 2 месяцев после проведенной вакцинации оральной полиомиелитной вакциной:
Аналогичное явление наблюдается и при вакцинации против COVID-19.
Только в США зарегистрировано 11 440 случаев вакциноассоциированных инфекций с госпитализацией или смертельным исходом от вакцин против COVID-19 (по состоянию на 7 сентября 2021 г.), а количество смертей достигло 2675. Согласно новым данным из США и Великобритании, у полностью вакцинированных людей с вакциноассоциированными инфекциями вирусная нагрузка варианта Дельта аналогична вирусной нагрузке у невакцинированных людей и, следовательно, вероятность передачи инфекции у таких людей одинакова:
При этом в Украине с 2017 года закрыта медицинская статистика по поствакцинальным реакциям и осложнениям, а эти случаи не расследуются или мало расследуются, особенно, если жертвам или их родственникам не удается добиться публичного их оглашения:
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