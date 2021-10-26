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Через «Північний потік-2» в
Україні злетять тарифи на...

Через «Північний потік-2» в Україні злетять тарифи на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 10:02

Через «Північний потік-2» в Україні злетять тарифи на...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні можуть суттєво злетіти тарифи на розподіл газу. Про це розповіла радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль.

Дивися повний текст Через «Північний потік-2» в Україні злетять тарифи на розподіл газу.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 10:45

В общем потери на транзите решили отбить за счет кармана населения... Сеньор Помидор в сказке про Чиполлино был просто лох по сравнению с Лана Зеркаль.... он тупо снес домик Тыквы, а надо было поднять тому коммуналку и ввести налог на роскошь, налог на землю + налог на жилплощадь а так же на водоотведение и деривацию)). А да ввести военный сбор и налог на депозит.. ну а иначе Карабас Барабас нападет и кованые сапоги его Буратин начнут топтать родной огород)).
Джон
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 11:15

Re: Через «Північний потік-2» в Україні злетять тарифи на...

Как в такой ситуации выживать простому колхознику?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 12:10

Не вижу исков от Южмаша к Илону Маску!
astatempo
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 14:58

Ничего нового: интересы и лохи, лохи и интересы.
3x2x3x2
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