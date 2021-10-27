RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У НБУ пояснили, чим співпраця
з МВФ вигідна Україні

У НБУ пояснили, чим співпраця з МВФ вигідна Україні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 12:03

У НБУ пояснили, чим співпраця з МВФ вигідна Україні

Пропонуємо до обговорення:
Співпраця з МВФ вигідна Україні з різних причин.

Дивися повний текст У НБУ пояснили, чим співпраця з МВФ вигідна Україні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95974
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 12:03

1. Во-первых, это не очень выгодно, потому что есть ещё процент под обещание выплатить кредит. То есть обещали 10 лярдов под полпроцента, а дали лярд, но под 3%.
Итого: 8% за один миллиард.
2. Европа, как правило, даёт целевые кредиты, на водоканалы, безопасность ЧАЭС, зелёную энергетику. Ей просто не нужны бомжи под боком.
3. Какое счастье, нас будут иметь за наши деньги.
4. В бюджете предусмотрено 40 лярдов грн на вакцины, но нет денег на судебную реформу. МВФ даёт $1.5 лярда на реформу, покрывая этот дефицит. Чем больше мы покупаем вакцин, тем больше предлагают денег на реформу. Не могу понять))
astatempo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 410
З нами з: 02.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 23 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Через «Північний потік-2» в Україні злетять тарифи на...
R2 » Чет 28 жов, 2021 10:02
3 167
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 жов, 2021 12:10
astatempo
В Україні монету у 25 копійок продають за сотні доларів...
R2 » Сер 27 жов, 2021 23:25
2 170
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 жов, 2021 11:30
equinox
У МОЗ пояснили, чому для медиків вакцинація не є... 1, 2
R2 » Сер 27 жов, 2021 09:58
10 542
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 жов, 2021 10:46
nikatrunko573

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.