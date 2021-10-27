Співпраця з МВФ вигідна Україні з різних причин.
Дивися повний текст У НБУ пояснили, чим співпраця з МВФ вигідна Україні.
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Додано: Чет 28 жов, 2021 12:03
У НБУ пояснили, чим співпраця з МВФ вигідна Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У НБУ пояснили, чим співпраця з МВФ вигідна Україні.
Додано: Чет 28 жов, 2021 12:03
1. Во-первых, это не очень выгодно, потому что есть ещё процент под обещание выплатить кредит. То есть обещали 10 лярдов под полпроцента, а дали лярд, но под 3%.
Итого: 8% за один миллиард.
2. Европа, как правило, даёт целевые кредиты, на водоканалы, безопасность ЧАЭС, зелёную энергетику. Ей просто не нужны бомжи под боком.
3. Какое счастье, нас будут иметь за наши деньги.
4. В бюджете предусмотрено 40 лярдов грн на вакцины, но нет денег на судебную реформу. МВФ даёт $1.5 лярда на реформу, покрывая этот дефицит. Чем больше мы покупаем вакцин, тем больше предлагают денег на реформу. Не могу понять))
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