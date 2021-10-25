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У Києві запроваджують обмеження «червоної» зони карантину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 жов, 2021 21:49
Кличко когда вакцинируется?
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Ромасик
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Додано: Чет 28 жов, 2021 22:15
во вторник Динамо-Барселона .я так понял. без зрителей? и пофиг что вакцинирован?
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stellassvitonline
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