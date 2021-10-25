У Києві запроваджують обмеження «червоної» зони карантину

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 09:34
Чиновники это Терористы . Они довели до нищеты и войны. ......И в продолжение - Украина - террористическое государство, которое на протяжении последних восьми лет запугивает и физически уничтожает население, развязало гражданскую войну (уже есть на эту тему решения украинских судов и международных). При этом убийцы типа Стерненко, Пашинского, Тимошенко, Парубия, и прочей швали из добробатов правят бал.
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