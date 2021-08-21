Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів керівник розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік.
Дивися повний текст У «Дії» з'явиться можливість завантажити дані про нерухомість: коли та як це працюватиме.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 29 жов, 2021 08:53
У «Дії» з'явиться можливість завантажити дані про...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У «Дії» з'явиться можливість завантажити дані про нерухомість: коли та як це працюватиме.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 08:54
Загрузите туда все. Мыши сами лезут в мышеловки.
Вас потом из под земли достать можно будет.
Додуматься только. Сами на себя всю инфу собирать. Мечта Бендера с его никчемной папкой.
|