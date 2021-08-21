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У «Дії» з'явиться можливість
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У «Дії» з'явиться можливість завантажити дані про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 08:53

У «Дії» з'явиться можливість завантажити дані про...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів керівник розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік.

Дивися повний текст У «Дії» з'явиться можливість завантажити дані про нерухомість: коли та як це працюватиме.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 08:54

Загрузите туда все. Мыши сами лезут в мышеловки.
Вас потом из под земли достать можно будет.
Додуматься только. Сами на себя всю инфу собирать. Мечта Бендера с его никчемной папкой.
p_a_l
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